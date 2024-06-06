Россиянам рассказали, упадут ли цены на квартиры

Предпосылок для падения цен на жилье в России сейчас нет, заявил NEWS.ru генеральный директор ФСК «Регион» Алексей Алмазов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, в условиях растущей себестоимости строительства и рабочей силы, а также высокой ключевой ставки у застройщиков нет возможности снижать цены. При этом никакой «суперприбыли» они не получали и не получают, подчеркнул он.

Я пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы цены [на жилье в России] каким-то образом начали снижаться, — заявил Алмазов.



Говоря о том, пойдут ли цены на жилье вниз, нужно понимать, как строится ценообразование, отметил он.

А возникает оно на основе минимальной маржинальности. То есть того, что, как считает девелопер, он должен заработать за три-четыре года реализации проектов, — пояснил Алмазов.



При этом растущая себестоимость строительных материалов, рабочей силы, ключевая ставка, стоимость земли — все это влияет на цену, указал собеседник NEWS.ru. По словам Алмазова, существует ошибочное мнение, что девелоперы получают «суперприбыли», однако этого никогда не было и нет, особенно в регионах.

Ранее стало известно, что в Москве решили отказаться от строительства студий площадью менее 28 квадратных метров. Застройщикам больше не будут выдавать разрешения на строительство, если в проекте планируются квартиры, площадь которых не вписывается в нормативы. NEWS.ru в отдельном материале рассказал, к каким последствиям это приведет и как отразится на стоимости жилья, в том числе апартаментов, которые под запрет не попали.