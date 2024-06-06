В России вырос ввод частных домов

Ввод частных домов в Российской Федерации за четыре месяца 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ-2024 статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

"По данным за четыре месяца 2024 года, ввод домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это стало возможно благодаря инициативе правительства "Мой частный дом" и распространению всех льготных ипотечных программ на индивидуальное жилищное строительство", - сказал он.



По данным замминистра, в 2023 году доля ипотечных кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки в России достигла 15%.

"Это почти 310 тыс. кредитов", - подчеркнул он.



Муценек назвал ключевыми направлениями развития ИЖС сегодня формирование условий для обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой и внедрение механизма счетов эскроу.

"В этом направлении мы работаем, соответствующий законопроект в прошлом году принят Госдумой в первом чтении", - отметил он.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.