Путин заявил об огромном потенциале российского ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сферы ЖКХ и дорожного строительства в России обладают колоссальным потенциалом в области «умных решений» (использования инновационных подходов или технологий). Трансляцию выступления Путина на ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум) опубликовало ТАСС.

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Путин подчеркнул, что необходимо, чтобы в России строилось больше комфортного и доступного жилья. Также президент рассказал, что Россия начала списывать две трети бюджетных кредитов, ранее выданных регионам. Дополнительные средства пойдут на модернизацию транспорта, расселение аварийного жилья и строительство дорог.

Ранее Путин сообщил, что за 2023 год на систему ЖКХ из разных источников направили 337 миллиардов рублей. В рамках новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры власти планируют обновить около ста объектов и восемь тысяч километров сетей. Программа действует до 2027 года.