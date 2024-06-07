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Набиуллина оценила последствия отмены льготной ипотеки словом «страшилки»

Провала строительного рынка в России после отмены безадресной льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов не будет. Так оценила последствия отказа от массовых госкредитов глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке.

Набиуллина оценила последствия отмены льготной ипотеки словом «страшилки»
© Lenta.ru

«Провала строительного рынка в России из-за отмены массовой льготной ипотеки не будет, как и массового высвобождения рабочих, это страшилки», — заявила глава финансового регулятора.

Ранее Набиуллина рассказала, что безадресную льготную ипотеку на новостройки в России вряд ли будут продлевать — обсуждение на эту тему власти не ведут. Глава финансового регулятора допустила, что сохранить могут адресные программы — например, «Семейную ипотеку».

Эту программу президент России Владимир Путин предложил расширить. Мера может коснуться семей, которые хотят купить жилье в малых городах. При этом возраст детей не будет иметь значения. Важно только, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки, отметил глава государства.

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