Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры Москвы

Стоимость месяца аренды самой дорогой квартиры в Москве составляет 2,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Restate.ru.

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В такую цену оценили пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе на Патриарших прудах. В квартире есть гостиная, столовая, спальни с санузлами, гардеробные, кабинет и кухня с баром.

Также арендаторы смогут воспользоваться построчной, кладовой и отдельной гардеробной в холле.

Дизайн квартиры разработан по авторскому проекту архитектурного бюро, она обставлена дизайнерской мебелью и элитной бытовой техникой.

В самом доме, где расположена квартира, кроме дизайнерского лобби, есть библиотека с каминными залом, игровая зона для детей, спортивный зал и фитнес.