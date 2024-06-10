Власти намерены улучшить условия по льготной ипотеке для банков

Уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен с 1 июля, такого соглашения достигли представители Минфина. В связи с этой инициативой такие кредиты могут стать более рентабельными, сообщили источники на финансовом рынке.

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«Представители Минфина в ходе обсуждений согласились увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными», — передает РБК слова источников.



Речь идет о надбавке, используемой для расчета компенсации недополученных доходов по ипотечным ссудам с господдержкой. Она будет сокращена с двух процентных пунктов до 1,5. Это изменение влияет на расчет возмещения, который может быть производен как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 п. п., и ставкой по льготной программе.

Крупные банки, такие как «Сбербанк» и ВТБ, выразили мнение о том, что такое сокращение делает льготную ипотеку нерентабельной для кредиторов. Также существует консенсус между банками и Минфином относительно возврата к спреду на уровне 2 п. п. по всем программам ипотеки. Это решение считается высоковероятным, так как текущая надбавка в 1,5 п. п. признана убыточной на основе простых расчетов.

Ранее экс-министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что льготную ипотеку по ставке 6% могу получить прежде всего семьи с детьми. Сама программа будет ограничена.