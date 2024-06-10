В России выступили за создание реестра свалок

Депутат ГД от партии «Новые люди» Георгий Арапов выступил за создание реестра свалок, земля которых может перейти в собственность того, кто их ликвидировал. Соответствующее обращение было направлено в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина, передает РИА Новости.

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Арапов обратил внимание на то, что глава государства Владимир Путин ранее указал на необходимость в безвозмездной передаче предпринимателям в собственность или в пользование участков земли, которые находятся в госсобственности. Это касается случаев, когда предприниматели готовы ликвидировать свалки, расположенные на этих участках, за свой счет.

Реестр соответствующих земельных участков должен быть представлен с указанием необходимой информации, в том числе о видах размещенных отходов на них и классах опасности отходов, отметил депутат.

Ранее сообщалось, что свалку твердых коммунальных отходов площадью 20 кв. м обнаружили в Калининском округе Тверской области. Гору с мусором выявили сотрудники ведомства в феврале 2024 года во время обследования земельного участка сельхозназначения площадью 0,64 га вблизи деревни Бирюлино.