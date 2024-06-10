Стало известно, на сколько подорожали московские новостройки за год

Новостройки на территории Москвы за последний год в среднем подорожали на треть, рассказали «Известиям» в VSN Group.

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Сильнее всего квартиры в новых домах поднялись в цене в Восточном административном округе, где квадратный метр вырос с 308,6 тысячи рублей в июне прошлого года до 399,1 тысячи в этом месяце.

Второе место занял Юго-Западный округ, там цена «квадрата» сейчас стоит 430,3 тысячи против 340,2 тысячи годом ранее. В Юго-Восточном округе цена выросла с 290,9 тысячи рублей до 348,8 тысячи.

При этом Центральный административный округ стал единственным, где цены практически не изменились.

«В будущем возможны корректировки в рейтинге. Во многом они будут зависеть от ожидаемых изменений и завершения льготных программ по ипотеке — это повлечет за собой вымывание наиболее доступного предложения в период с мая по июнь», — рассказала гендиректор VSN Group Яна Глазунова.



Ранее сообщалось, что среди жителей Москвы вырос интерес к малогабаритным квартирам. Это связано с появлением информации о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров.