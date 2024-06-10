ВТБ повысит первоначальный взнос по льготной ипотеке

ВТБ с 11 июня повышает размер первоначального взноса по некоторым льготным программам, в том числе по ипотеке с господдержкой на новостройки. При этом все заявки, одобренные до 11 июня, будут действовать по старым условиям, сообщили в пресс-службе банка.

"С 11 июня ВТБ повышает первый взнос по ипотеке с господдержкой 2020, дальневосточной и арктической ипотеке, IТ-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям", - сказали в пресс-службе.



В банке указали, что решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка.