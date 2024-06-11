В России вырастут штрафы за самовольное подключение к водопроводам

В России задумались об увеличении штрафов за самовольное подключение граждан к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Сумма возрастет до 15 тысяч рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на подготовленные Минюстом поправки в законопроект, который был принят в первом чтении весной.

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Отмечается, что для должностных лиц штраф будет варьироваться от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей. Поправки уже удалось согласовать с рядом ведомств, среди которых Минфин, Минэкономики и Минстрой.

В настоящее время самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения для граждан влечет за собой штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к качеству коммунальных услуг для ресурсоснабжающих организаций.