Названа цена одного кв. м. в новостройках Москвы

По итогам минувшего месяца средняя стоимость 1 кв. м в новостройках массового сегмента Старой Москвы (стандарт и комфорт) составила 346,04 тыс. руб. Данный уровень на 3,8% превышает апрельский показатель и на 22,5% - показатель мая 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Метриум».

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Отмечается, что в мае этого года на рынке массовых новостроек в предложении насчитывалось чуть более 100 проектов с квартирами и апартаментами. Общий объем предложения в сегменте — 19,9 тыс. лотов, из них 17,5 тыс. составляют квартиры, а 2,4 тыс. — апартаменты.

Также эксперты зафиксировали сокращение за месяц экспозиции — на 2,2%, за год показатель снизился на 14,9%. В мае в массовом сегменте столичных новостроек зарегистрировали на 8% больше сделок, чем в апреле, и на 1% больше, чем в мае прошлого года.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риэлтерского агентства Est-a-Tet сообщило, что первую строчку в рейтинге локаций Новой Москвы по годовому повышению стоимости 1 кв. м в новостройках занял Троицк. Средняя цена квадратного метра в минувшем месяце составила там 225,6 тыс. рублей.