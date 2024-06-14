Составлен рейтинг мегаполисов РФ по удорожанию жилья за год

Москва расположилась на десятой строчке среди городов-миллионников по темпам годового прироста стоимости вторичного жилья. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на сервис оценки недвижимости SRG.

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По итогам мая 2024 года средняя цена квадратного метра в готовых квартирах столицы продемонстрировала рост до 323,3 тыс. рублей, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Средняя цена 1 кв. м в Казани и Челябинске выросла на 21,8%. Так, оба города оказались на первом месте в рейтинге. В Казани стоимость увеличилась до 169,5 тыс. рублей, а в Челябинске — до 89,5 тыс. рублей.

На втором месте - Ростов-на-Дону, где цена за год повысилась на 20%, до 122,1 тыс. рублей. На третьей строчке расположился Омск, где цена выросла на 18,1%, до 104,8 тыс. рублей.

На четвертом месте с ростом на 16% оказались Воронеж (до 99,3 тыс. рублей) и Нижний Новгород (до 135,6 тыс. рублей). На пятом месте с приростом средней цены 1 кв. м на 15,9% оказался Красноярск (до 118,7 тыс. рублей). Также в рейтинг попали Волгоград и Самара (+14,9% и 14.4%).