В России рекордно выросли инвестиции в недвижимость

По итогам января-мая 2024 году объем инвестиций в недвижимость вырос до 318 миллиардов долларов, или на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такой результат является исторически рекордным для первых пяти месяцев года, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные CORE.XP.

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В частности, значительно выросли вложения в площадки под жилье — в 2,4 раза, до 110 миллиардов рублей. Рост отмечается и в нескольких сегментах коммерческой недвижимости. В складском сегменте инвестиции выросли в 2,4 раза год к году, в офисном — в 1,6 раза. При этом общие вложения в коммерческую недвижимость снизились на пять процентов и составили 208 миллиардов рублей.

Отмечается, что большая доля активности на рынке (84 процента) пришлась на российских инвесторов.

Ранее эксперты по недвижимости оценили выгоду от сложений в жилье. По словам президента Региональной ассоциации оценщиков, профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, на покупке квартиры с целью перепродажи или сдачи в аренду не всегда легко заработать.