Аналитики посчитали, сколько лет нужно копить на квартиру

Пятнадцать лет и четыре месяца - столько придется откладывать заплату целиком, чтобы позволить себе купить квартиру в Праге. На днях эта новость была опубликовано в одном из чешских Telegram-каналов. Согласно анализу, цены на жилье в Чехии уже долгое время растут быстрее, чем зарплаты. По данным канала Pozor Brno|,с начала 2015 года стоимость квартир выросла почти на 150%, в то время как зарплата увеличилась на 62%.

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А сколько придется копить на квартиру в российской столице?

В "Метриум" подсчитали: по ценам 2023 года семья со среднестатистическим доходом накопит на жилье в новостройке за семь лет и два месяца.

На вторичном рынке за последние годы цены серьезно выросли - ипотека нынче "кусается". По данным федерального портала "Мир квартир", в Москве копить на свое жилье, не прибегая к ипотеке и продаже каких-либо других объектов недвижимости, придется 10 с лишним лет. В Санкт-Петербург - 8,5 лет, учитывая, что квартира стоит около 10,5 млн рублей, а зарплата равняется 104 870 рублей. В Московской области нужно откладывать всю получку в размере 87 368 рублей более семи лет, чтобы накопить на жилье стоимостью 8 млн рублей.

Аналитики федерального портала Mirkvartir.ru взяли средние цены на квартиры вторичного рынка по регионам из собственной аналитики портала, а средние зарплаты - из открытых данных Росстата. Исследование показало, что дольше всего копить на собственное жилье придется в Дагестане -15 лет. В республике цены на квартиры в последние годы стремительно росли, и их уже нельзя назвать низкими: в среднем - 7,3 млн рублей, а вот зарплата по-прежнему невелика - 40 467 рублей в месяц.

Также долго ждать придется жителям Севастополя и Крыма - около 14 лет. А еще покупателям из Ингушетии, Северной Осетии, республики Алтай, Краснодарского края, Чечни и Карачаево-Черкесии - 11-12 лет. Все эти регионы характеризуются не слишком удачным соотношением цен на квартиры и средних зарплат.

А вот жители Магаданской и Мурманской областей накопят на квартиру менее чем за четыре года. Чуть больше четырех-пяти лет понадобится жителям Чукотского АО, Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, Сахалинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО и Еврейской автономной области. В большинстве этих регионов квартиру можно купить за 4-7 млн рублей, а зарплаты "на северах" высокие.

В среднем по России квартира стоит 5,5 млн рублей, а среднемесячный доход работника равняется 78 432 рубля, так что копить нашему соотечественнику придется 5,9 года. Такой вывод содержится в исследовании портала.

Год назад такое же исследование показывало, что средний россиянин должен откладывать на полгода дольше.