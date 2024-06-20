Эксперт рассказала, в чем подвох низкого первого взноса по ипотеке

В рыночных ипотечных программах можно найти предложения с первоначальным взносом от 10%.

Однако у ипотеки с низким первым взносом есть свои минусы, предупреждает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Кредитование с низким первым взносом попадает под действие макропруденциальных надбавок ЦБ. Это значит, что банк применит надбавку к процентной ставке для клиентов, которые вносят до 20% от стоимости жилья. Больший размер первого взноса позволит получить более выгодную ставку», — говорит Солдатенкова.



Сэкономить на ипотеке при внесении меньшего первоначального взноса не получится, отмечает эксперт. Чем меньше первый взнос, тем больше сумма кредита и сумма начисленных на нее процентов.

«В первую половину срока ипотеки проценты будут составлять большую часть платежа», — напоминает Солдатенкова.



Кроме того, по словам эксперта, внесение большего размера первого взноса увеличивает вероятность одобрения ипотеки — для банка это показатель платежеспособности. Если заемщик смог накопить на первоначальный взнос, он с большой долей вероятности сможет выплатить и долг, резюмирует она.