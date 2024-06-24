Предсказано будущее цен на квартиры после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки в России резкого падения цен на квартиры ждать не стоит. Такое будущее рынку жилья предсказал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, пишет «Газета.ru».

По прогнозам экономиста, цены на недвижимость будут держаться на существующем уровне.

«В июле в связи с неопределенностью на рынке стоит повременить и с покупкой, и с продажей квартиры. В дальнейшем ожидается снижение спроса. Фактически банки уже приостанавливают прием заявок на льготные кредиты. Пока рынок не адаптируется, сделок с жильем станет меньше», — ожидает Шедько.



При этом специалист не считает прекращение массовой льготной ипотеки на новостройки критичным для россиян. Экономист подчеркнул, что продолжат действовать адресные госпрограммы — IT-ипотека (со ставкой 5 процентов), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (2-6 процента). Кроме того, власти могут продлить «Семейную ипотеку» для россиян с детьми младше шести лет — ставка по этой программе останется на уровне 6 процентов, убежден эксперт.

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Спрос на льготную ипотеку в России резко вырос в преддверии сворачивания программы. С 1 по 20 июня число заявок на такие кредиты в банках выросло на 32,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в мае.