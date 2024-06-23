Юрист предупредил о рисках при покупке апартаментов

Россияне при покупке апартаментов могут столкнуться с определенными рисками, один из которых — отсутствие регистрации по месту жительства, заявил «Известиям» юрист Евгений Квасов. Эксперт уточнил, что статус такого жилья нельзя назвать четко установленным, несмотря на 10-летнее присутствие на рынке.

Исключение составляют случаи, когда владельцу удается зарегистрироваться по месту пребывания на срок до пяти лет, однако такой вид регистрации всегда остается на усмотрение подразделений МВД, регулирующих полицейский учет граждан, — добавил Квасов.



Вторым риском является нераспространение льгот по налогообложению и коммунальным платежам. Юрист советует подробно расспросить продавца или застройщика о цене владения такого жилья. Зачастую покупателям подобных объектов приходится платить налоги до 1,5% от кадастровой стоимости.

Третий риск — условности при распоряжении имуществом. По словам Квасова, зачастую апартаменты представляют собой доли в помещениях, для продажи которых необходимо нотариальное согласие остальных собственников, как и обязательная нотариальная форма сделки.

Риски, отметил юрист, можно снизить или узнать о них заранее. Для этого нужно проконсультироваться со специалистом в сфере недвижимости.

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