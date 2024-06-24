Предсказано будущее цен на квартиры после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки в России с 1 июля 2024 года цены на квартиры не снизятся. Такой прогноз дал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. Газета.Ru

«Резкой реакции рынка на прекращение действия льготной ипотеки под 8%, скорее всего, не будет. Цены, вероятно, будут держаться на существующем уровне. В июле в связи с неопределенностью на рынке стоит повременить и с покупкой, и с продажей квартиры. В дальнейшем ожидается снижение спроса. Фактически банки уже приостанавливают прием заявок на льготные кредиты. Пока рынок не адаптируется, сделок с жильем станет меньше», — предположил Шедько. Lenta.ru

Отмечается, что россияне активно пытаются оформить льготную ипотеку на новостройки под 8% до ее завершения 1 июля 2024 года. Сравни.ру