Генпрокуратура заявила о продаже земли в «Барвихе» в 236 раз ниже рынка

Спорные участки усадьбы "Майендорф", принадлежавшие санаторию Управделами президента "Барвиха", были проданы в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя генпрокуратуры.

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По данным издания, в понедельник в Одинцовском суде Московской области приступили к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 га земли из 99, ранее принадлежавших санаторию Управделами президента "Барвиха". Представитель генпрокуратуры сообщила РБК, что этот земельный участок был продан в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости.

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"В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд рублей, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта", - пояснила прокурор изданию.



Согласно данным РБК, прокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, площадь отдельных участков составляет от 30 соток до 2 га.

Отмечается, что 99 га территории санатория было незаконно изъято из государственной собственности Управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Так, лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку.

Ранее представитель генпрокуратуры заявила, что их требование о возврате государству участков в подмосковной Барвихе основывается на позиции о незаконности передачи их в частную собственность в обмен на реставрацию дворянской усадьбы Майендорф.