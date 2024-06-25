В РФ перераспределят лимиты выдач льготной ипотеки на новостройки

Корпорация «ДОМ.РФ» завершает перераспределение лимитов по льготному ипотечному кредитованию на новостройки, сообщают «Известия».

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В стране решили перераспределить лимиты по льготной ипотеке на новостройки по заявкам финансовых учреждений за неделю до окончания программы - 1 июля. Для возмещения недополученных доходов банкам важно заключить кредитные договоры до 1 июля 2024 года включительно, что позволит максимальному числу россиян, которые планируют приобрести жилье, воспользоваться льготным кредитованием.

Ряд банков завершил прием заявок на льготную ипотеку

Тем временем, крупнейшие кредитные учреждения РФ уже перестали принимать заявки. Так, «Сбер» к 20 июня выдал займов по этой госпрограмме на 150 млрд рублей больше, чем было предусмотрено лимитом, который был израсходован в апреле. У других финансовых организаций еще есть свободные лимиты в сумме примерно на 365 млрд рублей.

В настоящее время общие лимиты выдач в сумме для всех банков составляют 6,19 трлн рублей за все время действия программы. К 20 июня организации выдали таких ссуд на 5,97 трлн рублей.