Аренда жилья в России подорожала

Цены на съемное жилье в России растут в преддверии завершения программы льготной ипотеки на новостройки. В частности, за первое полугодие 2024 года аренда однокомнатных квартир в РФ в среднем подорожала на 8,4%, двухкомнатных - на 7,5%, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

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Аренда жилья начала дешеветь

"Люди, решающие свой квартирный вопрос, уже определились - берут они льготную ипотеку на покупку новостройки или нет, ведь эта возможность закрывается буквально на днях. Из тех, кто не берет, многие решили арендовать (или продолжить арендовать) квартиры. В связи с этим спрос увеличился, ставки растут. Аренда "однушек" в России подорожала за полгода на 8,4%, до 23,1 тыс. рублей в месяц, "двушек" - на 7,5%, до 29,4 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшие месяцы динамика может усилиться.



В частности, согласно исследованию федерального портала, динамичнее всего среди российских городов за полгода выросли арендные ставки на "однушки" в Череповце (+47,6%), Чите (+33,9%), Оренбурге (+32,1%), Сочи (+31%), Калининграде (+27,5%), Кургане (+25,9%), Новокузнецке (+21,1%), Курске (+18,9%), Иванове (+18,4%) и Ижевске (+18,2%). В Москве съемные "однушки" подорожали на 1,7% и теперь сдаются за 47 781 рублей в месяц, в Подмосковье - на 3,8%, до 30 673 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - на 6%, до 33 640 рублей в месяц.

На двухкомнатные квартиры больше всего цены поднялись в Череповце (+37,6%), Орле (+36,1%), Кургане (+29,5%), Оренбурге (+23,7%), Пензе (+23,3%), Липецке (+21,4%), Иванове (+20,5%), Калининграде (+19%), Воронеже (+18,9%) и Ижевске (+18,6%). В столице "двушки" стали сдаваться за 59 189 рублей в месяц, что на 1,9% дороже, чем в начале года, в Московской области - за 37 072 рублей в месяц (+3,2%), в Петербурге - за 44 128 рублей в месяц (+4,2%).

1 июля 2024 года заканчивается срок действия льготной ипотеки на жилье в новостройках по ставке 8%.