В Госдуме предложили ограничить прибыль девелоперов

Рост цен на недвижимость вызван высоким спросом.

В России есть регионы, где строят «мало».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Я направила предложила Хуснуллину в качестве одной из мер ограничить норму прибыли застройщиков. В советские времена делали эти сметы, там была норма прибыли 20%. А сейчас есть, конечно, регионы, где мало строят, где низкая покупательная способность, там иногда и до 15% не дотягивает. Но те, кто строят и строили в столичных регионах — спрос есть, да. Сейчас норма прибыли не контролируется в этой отрасли абсолютно. Спрос огромный, цены растут, и при этом себестоимость составляет, наверное, меньше половины стоимости этого квадратного метра. А спрос подогревается этими кредитами как раз — льготной ипотекой. Когда мы заслушивали отчёты правительства не так давно, выступал аудитор Счётной палаты, и он говорил о том, что каждое снижение льготной ипотеки на 1% даёт 2% повышения стоимости квадратного метра. Вроде как хорошее хотим сделать людям, а получается, наоборот, усложняем им жизнь».



Ранее аналитик заявил о минимальной доступности жилья в России за 10 лет. Несмотря на четыре года действия льготной ипотеки, с 2020-го количество квадратных метров, которые может получить с помощью такого кредита человек со средней зарплатой, сократилось.

На первичном рынке — на 6 кв. метров, на вторичном — на 9 кв. метров. Оно оставляет 25,8 «квадрата», рассказал на конференции Domclick Digital Day главный аналитик Сбербанка и руководитель Центра финансовой аналитики кредитной организации Михаил Мотовников.