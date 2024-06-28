ВТБ третий раз за месяц повышает ставки по ипотеке

Базовые ставки госбанка по жилищным кредитам достигли запретительного уровня в 19,2%

ВТБ принял решение с 1 июля повысить базовую ставку по рыночным ипотечным программам на 1,3 процентных пункта (п.п.), следует из комментария банка для Frank Media. Такое решение банк объяснил «растущей стоимостью денег на рынке».

Для многих привычный индикатор — ключевая ставка Центробанка, но для участников рынка важны и другие параметры, заметил представитель ВТБ. Он вновь указал на доходность облигаций федерального займа. «Если она растет, растет и стоимость ресурсов для банков. Сейчас динамика по ключевой ставке и долгосрочной стоимости заимствования ОФЗ разнонаправленная: доходность ОФЗ растет уже несколько месяцев, в то время как ключевая ставка не меняется», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Со следующей недели минимальная ставка по ипотеке в ВТБ будет составлять 19,2% для зарплатных клиентов при условии комплексного страхования, подтверждения дохода, внесения первоначального взноса в размере 30% и крупном размере кредита.

Ранее ВТБ уже повышал ставки по своим базовым программам, это уже третье повышение с 29 мая.

С середины июня банки массово стали сообщать о повышении процентных ставок по базовым программам ипотечного кредитования. Средневзвешенные процентные ставки по ипотеке превысили 18,3-18,4% годовых, следует из оперативного мониторинга Дом.pф от 21 июня. Кроме того, четыре банка из топ-20 4 повысили ставки на 0,5-1,3 п.п. по рыночным программам на неделе с 15 по 21 июня: кроме ВТБ, это «Ак Барс», УБРиР и ТКБ.