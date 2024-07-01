Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата

Для того чтобы банк одобрил выдачу ипотечного кредита на покупку квартиры в Москве, документально подтвержденная заработная плата заемщика должна составлять 233,9 тысячи рублей. Это подсчитали эксперты «РБК-Недвижимость», опиравшиеся на данные ЦИАН и «ДОМ.РФ».

По их данным, в столице России квартира в среднем стоит 13,2 миллиона рублей. С учетом первоначального 30-процентного взноса ежемесячный платеж достигнет 140,38 тысячи рублей. Таким образом, для того чтобы банк выдал россиянину кредит на покупку такого жилья, тот должен документально подтвердить зарплату в 233,9 тысячи рублей вместо 118,9 тысяч до отмены льготной программы.

Однокомнатная квартира в санкт-петербургской новостройке оценивается в 9,3 миллиона рублей. Первоначальный взнос — 2,78 миллиона. Ежемесячный платеж — 98,9 тысячи. До отмены льготной программы он составлял 50,3 тысячи. Соответственно, зарплата не должна быть меньше 164,8 тысячи рублей.

В целом же по России (если не учитывать Москву и Петербург) однушка в новостройке стоит 4,4 миллиона рублей. При сроке погашения в 25 лет под 18 процентов годовых и первоначальном взносе в 1,33 миллиона ежемесячный платеж составит 46,5 тысячи рублей. Банк выдаст необходимый кредит при заработной плате заемщика не меньше чем в 77,6 тысячи рублей.

Как отметил гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин, комфортный размер платежа по ипотечному займу не должен быть выше 30 процентов семейного бюджета, а у семьи не должно быть иных непогашенных долгов. Он назвал безрассудством ипотеку в ситуации, если больше половины семейных доходов приходится тратить на обеспечение уже взятых займов. По его мнению, если человек сейчас не может рассчитывать на льготную программу, то ему лучше повременить и накопить денег и вернуться к этому вопросу, когда ставки снова снизятся.

Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов заявил, что сегодня почти 75 процентов ипотечников тратят на обслуживание кредитов больше половины их доходов. В такой ситуации их уровень жизни может резко ухудшиться при любых макроэкономических переменах. Например, при росте инфляции. Если же на погашение займов уходит от 80 процентов доходов, то это уже критическая закредитованность.

Специалисты рассказали, как выбрать квартиру в новостройке

По мнению Беликова, после того как льготную программу свернут, выдача ипотеки на квартиры в новостройках сильно упадет. Директор департамента ипотечного кредитования компании Est-a-Tet Алексей Новиков также считает, что после 1 июля получить ипотеку окажется намного труднее.

За первые шесть месяцев 2024 года квадратный метр вторичного жилья подорожал почти во всех городах РФ. В среднем «квадрат» вырос в цене на 4,9 процента, до 114 648 рублей.

Между тем власти страны уже начали разрабатывать альтернативу льготной ипотеке. Таковой может стать система ссудо-сберегательных касс, предполагающая внос денег на спецсчет, пока не наберется определенная сумма. После этого квартира становится собственностью гражданина.