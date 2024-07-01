Cтала известна разница между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина оценила разницу цен между вторичным и первичным жильем в Москве в 30%. Соответствующей информацией она поделилась в ходе круглого стола на тему: «Окончание программы льготной ипотеки: как изменится рынок?», передают «Известия».

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Вместе с тем, как уточнила Сорокина, чем меньше строительства в субъектах, тем меньше разрыв. По ее словам, цены в экономике практически никогда не снижаются, поскольку «здесь работает теория ожиданий и многие другие экономические законы».

«Единственное, что можно сказать, что если у нас не появится программа льготной ипотеки и объемы строительства снизятся, то, скорее всего, цены, скорость, темпы роста цен на новостройки будут чуть ниже, чем темпы роста цен на вторичное жилье, и они сблизятся», — подчеркнула специалист.



Ранее эксперты рассказали Life, что россияне, желающие приобрести квартиру в новостройках, чаще всего жалуются на то, что не могут оценить качество недвижимости и сумму ремонта.