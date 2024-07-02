Названа стоимость самой маленькой квартиры в Москве

В Москве в новостройке продается квартира-студия, площадь которой составляет 15,7 квадратных метров. Она находится на севере столицы и стоит 8,8 миллиона рублей, сообщает «Московский комсомолец».

А максимальная площадь квартиры в новостройке, которая продается в Москве - 862 «квадратов». Жилье расположено в Хамовниках.

В целом средняя площадь первичного жилья в Москве впервые за несколько лет выросла на 0,6% (сравнивались май 2024 года с аналогичным периодом 2023-го).

Цены на один вид жилья в Москве подскочили

На первичном рынке Москвы сейчас представлено 64 640 квартир (без учета апартаментов) в 305 проектах. Их средняя площадь - 54,5 квадратных метра, год назад она составляла 54,2 квадратного метра, отмечают аналитики компании «Метриум».

Увеличение средней площади произошло впервые за четыре года. В 2020-2023 годах размеры квартир сократились на 22,5% (с 70 квадратных метров). Теперь же показатель увеличился в девяти из двенадцати московских округов, кроме Юго-Западного, Новомосковского и Троицкого. Максимальное увеличение средней площади произошло на востоке столицы - на 9,4%.

Самая большая средняя площадь квартиры в новостройках Москвы представлена в Центральном административном округе - 110,9 квадратного метра. Далее идет Троицкий округ с 61,7 квадратными метрами, на затем Западный с 60,4 квадратными метрами. Минимальный показатель в Зеленограде - 44 «квадрата».

Рост средней площади объясняется активным спросом на маленькие квартиры и их вымыванием из экспозиции, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Также на динамику средней площади повлиял выход сразу нескольких делюкс-проектов и расширение географии бизнес- и премиум-класса в столице.

Также в России за шесть месяцев 2024 года цены на жилье на вторичном рынке выросли во всех крупных городах, подсчитали аналитики «Мира квартир». Речь идет о 70 городах с населением более 300 тысяч человек. Исключение - Магнитогорск, где цены на квартиры упали на 0,4%.