Определены города России с подешевевшим вторичным жильем

В июне 2024 года цены на вторичное жильё снизились в 16 городах из 50 исследуемых, свидетельствует мониторинг SRG. Для сравнения, в мае таких городов было 11, в апреле — 14. В марте вторичка подешевела только в пяти городах, в феврале — в шести городах, а в январе — только в одном городе. Аналитики делают вывод, что летом снижение цен на вторичку ускорилось, передаёт РБК.

SRG с помощью искусственного интеллекта рассчитывает среднюю стоимость 1 квадратного метра в 50 городах России. Статистика включает предложения на основных сайтах объявлений и в региональных базах.

Города, где в июне подешевело вторичное жильё:

Севастополь — 164,9 тысячи ₽, минус 0,72% за месяц;

Тула — 104,6 тысячи ₽, минус 0,71%;

Новокузнецк — 94,5 тысячи ₽, минус 0,70%;

Балашиха — 165,5 тысячи ₽, минус 0,65%;

Москва — 322,0 тысячи ₽, минус 0,41%;

Санкт-Петербург — 207,9 тысячи ₽, минус 0,32%;

Омск — 104,5 тысячи ₽, минус 0,27%;

Курск — 89,2 тысячи ₽, минус 0,27%;

Пермь — 100,6 тысячи ₽, минус 0,24%;

Воронеж — 99,1 тысячи ₽, минус 0,22%;

Саратов — 93,8 тысячи ₽, минус 0,18%;

Пенза — 89,9 тысячи ₽, минус 0,17%;

Калининград — 120,0 тысячи ₽, минус 0,14%;

Брянск — 79,1 тысячи ₽, минус 0,10%;

Тольятти — 89,0 тысячи ₽, минус 0,06%;

Кемерово — 110,6 тысячи ₽, минус 0,08%.

Снижение цен связано с сезонным спадом активности, экономической неопределённостью, высокими ипотечными ставками и смещением спроса на первичный рынок из-за льготных программ, поясняет партнёр SRG Максим Русаков. «В ближайшее время мы ожидаем продолжения динамики медленного сползания цен вниз в крупных городах. Спрос всё ещё очень слабый, но и продавцы не будут торопиться со снижением цен», — прогнозирует эксперт.

Вторичное жильё стало дороже в 34 городах из 50. Лидерство по росту цен в июне сохранила Махачкала, где за месяц «квадрат» подорожал на 2,19%, до 95,1 тысячи ₽. На втором месте остался Сочи с ростом цен на 1,74%, до 269,5 тысячи ₽. Далее следуют: