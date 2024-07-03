Греф оценил последствия отмены программы льготной ипотеки

Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что падение выдачи ипотеки после отмены льготной программы под восемь процентов не приведет к значимым последствиям. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он признал, что падение выдачи ипотеки будет.

«Про значимость последствий — пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимы», — ответил Греф на соответствующий вопрос журналистов.



Глава Сбербанка отметил, что по отношению к июню выдачи точно не упадут, так как граждане старались получить субсидированную ипотеку и «попасть в последний вагон». «Я думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой. Точечное субсидирование правительство оставило. В первую очередь семейная ипотека», — заключил он.

По словам Грефа, на рынке сложился колоссальный перекос, а доступность жилья упала на 10 процентов. Рынку ипотеки «придется поболеть пару лет» после сворачивания программы льготной ипотеки с господдержкой после 1 июля, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние.

В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8 процентов. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четыре раза продлевало программу.