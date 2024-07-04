Первые жители «СберСити» на западе Москвы получили ключи от квартир

Первые жители «СберСити» — умного города, который строит Сбер на западе Москвы в Рублево-Архангельском, начали получать ключи от квартир. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика проекта АО «Рублево-Архангельское».

© Пресс-служба АО СЗ «Рублево-Архангельское»

В компании рассказали, что первыми ключи получили покупатели жилья в квартале В10, который состоит из двух корпусов. В этом квартале насчитывается 168 квартир с отделкой, оборудованных системой «умный дом».

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, «СберСити» — флагманский новаторский проект компании, воплощающий новое представление о качестве жизни.

«Сейчас на разных стадиях работы у нас находится 1,5 млн кв. м недвижимости из 5 млн кв. м предусмотренных проектом. До конца этого года планируется завершить строительство следующих жилых кварталов. А к концу 2026 года будут построены основные объекты: жилые и офисные здания, центральная площадь, первая школа и детский сад», — рассказал Кузнецов.



В дальнейшем в микрорайоне появятся поликлиники, автомобильный мост, набережные вдоль Москвы-реки, новые парки и скверы.

В планах предусмотрено возведение 16 детских садов, 8 школ, двух поликлиник и гериатрической резиденции для пожилых людей.

Генеральный директор застройщика проекта АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев рассказал, что в прошлом эта территория не была заселена и не имела никакой инфраструктуры.

«Сейчас в Рублево-Архангельском строится город будущего. Это новая страница в истории Сбера и Москвы», — заявил он.



Одни из первых жителей «СберСити» Сергей и Татьяна Дубинины признались, что жили в предвкушении переезда и теперь испытали чувство приятного удивления.

«Чувствуется, что все сделано с любовью и для людей. Хочется скорее заехать и ощутить новую жизнь в городе будущего», — поделились впечатлениями супруги.



Всего в «СберСити» будут проживать более 65 тыс. жителей, а работать — свыше 70 тыс. человек.