Названа стоимость самой дорогой студии в Москве

Стоимость самой дорогой студии в Москве оценили в 126,4 миллиона рублей. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Whitewill.

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Речь идет об апартаментах площадью 46 квадратных метров, расположенных в одном из строящихся корпусов жилого комплекса делюкс-класса «Ильинка 3/8» в 300 метрах от Кремля. Сдать жилье в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2024 года. Всего в рамках проекта будут возведены семь белокаменных четырех- и пятиэтажных особняков — в них разместят 68 апартаментов.

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Ранее в июле стало известно, что стоимость самой дорогой квартиры в России составила 2,51 миллиарда рублей. За указанную сумму удастся купить пятикомнатный пентхаус в Москве метражом 433 «квадрата». Он располагается на верхнем этаже клубного дома возле храма Христа Спасителя. Квартиру планируют сдать в начале 2026 года.