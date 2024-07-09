Ипотека: по каким ставкам сейчас можно взять жилье

Эксперты и брокеры, опрошенные порталом «РБК-Недвижимость», рассказали, что в начале июля средние ставки по ипотеке в России превысили 19-20 процентов годовых, а максимальные ставки достигли примерно 24 процентов. Часть банков планируют повысить ставки после 10 июля.

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По данным РБК, средние ипотечные ставки в топ-20 российских банков только за первую неделю июля выросли на 1,14-1,2 процентного пункта, достигнув 19,46 процента годовых на новые квартиры и 19,69 процента на вторичное жилье. Часто ставки превышают эти значения, подчеркивает портал.

С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии (началась она со ставки в 6,5 процента). Такое решение приняли из-за несоответствия пониженной ставки реалиям финансового рынка - ключевая ставка ЦБ в последнее время составляет 16 процентов годовых.

Директор по развитию платформы «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко рассказала, что люди, не успевшие взять льготную ипотеку, в рамках стандартной программы будут платить вдвое больше: 77 тысяч рублей в месяц вместо 35 тысяч рублей.

«Разница ощутимая. Не все готовы столько платить за ипотеку», - подчеркнула Сидоренко.



Глава компании «Жилфонд» Александр Чернокульский отметил, что ипотечные ставки выше 20-21 процента редко интересуют людей - в основном все пытаются найти программу дешевле. По его словам, клиенты банков, берущие ипотеку сейчас, рассчитывают на рефинансирование в будущем.

По оценке компании «Этажи», сейчас самая доступная ставка по обычной ипотеке составляет 15,4 процента годовых. Такая ставка формируется с учетом скидок (к примеру, за электронную регистрацию), бонусов за быстрое заключение сделки, при сумме кредита от пяти миллионов рублей, предоставлении полного пакета документов и так далее. По данным «Жилфонда», вскоре ипотечная ставка ниже 17 процентов станет невозможна.