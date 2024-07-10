Семейную ипотеку продлили до 2030 года

Льготная семейная ипотека на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома продлена в России до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии (началась она со ставки в 6,5%). Такое решение было принято из-за несоответствия пониженной ставки реалиям финансового рынка - ключевая ставка ЦБ в последнее время составляет 16% годовых. По данным экспертов, в начале июля средние ставки по ипотеке в России превысили 19-20% годовых, а максимальные ставки достигли примерно 24%.

Принято решение продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года, ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока, отметили в Минфине.

«Сумма кредита - до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов - до 6 млн рублей», - говорится в сообщении.



Взять новую «Семейную ипотеку» можно будет только при отсутствии ранее выданных льготных ипотечных кредитов. При этом кредит под 6% годовых вне зависимости от возраста ребенка смогут оформить семьи, где есть дети-инвалиды, а также имеющие двух несовершеннолетних детей и живущие в малых городах (до 50 тысяч человек) и в регионах с низким объемом строительства.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок», — пояснил министр финансов Антон Силуанов.



При этом оформить кредит можно и на большую сумму – до 30 миллионов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах, но на его часть, превышающую льготный лимит, будет действовать рыночная процентная ставка. Обязательный первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 20%.

На реализацию программы «Семейная ипотека» в бюджете на 2024 год предусмотрены 223,8 млрд рублей. В связи с продлением программы до 2030 года планируется увеличить бюджетные ассигнования на 66,2 млрд рублей, подчеркнули в министерстве.