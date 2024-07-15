Кабмин поддержал расширение «арктического гектара»

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, которым предлагается включить еще два района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в программу "Гектар Арктики".

Однако авторы инициативы должны учесть замечания кабмина и доработать документ.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.



Программа "Гектар Арктики" позволяет получить бесплатный земельный участок площадью до 1 га в Арктической зоне России (АЗРФ) для строительства жилья и создания бизнеса. Как отмечается в пояснительной записке, в марте территории Белоярского и Березовского муниципальных районов ХМАО были включены в состав АЗРФ. Теперь на эти земли предлагается распространить и программу "Гектар Арктики". Авторы инициативы считают, что такая мера поможет предотвратить отток населения с северных территорий.

По их оценке, реализация закона потребует 50 млн рублей. Деньги пойдут на доработку специальной информационной системы. В заключении кабмина отмечается, что в законе о бюджете уже предусмотрено 64 млн рублей на 2025 год на такие цели, дополнительные расходы не потребуются. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту нужно дополнить этими данными.

При этом доработку информационной системы можно провести не ранее 1 августа 2025 года. Соответственно, закон должен вступать в силу не раньше этой даты. Изначально авторами документа предлагался другой срок - 1 января. При доработке документа это замечание должно быть учтено.