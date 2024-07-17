Названы города с самой дешевой арендой однокомнатных квартир

Самые доступные однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды оказались в Брянске, Кирове и Ярославле, а активнее всего ими интересуются в Ставрополе, Воронеже и Калининграде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Авито Недвижимость», эксперты которого изучили предложение на рынке в 35 городах.

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Однокомнатные квартиры остаются наиболее популярным форматом на рынке долгосрочной аренды. В среднем по России в 51% случаев арендаторы интересуются именно «однушками», однако в некоторых регионах этот показатель выше. Так, в Ставрополе доля таких объектов в структуре спроса составляет 66%, в Воронеже и Калининграде — по 64%, в Брянске и Рязани — по 63%.

В среднем по РФ снять подобное жилье в июле 2024 года обойдется 25 тысяч рублей в месяц. При этом в 15 из 35 изученных городов аренда обойдется дешевле. Наиболее низкие цены на съем «однушки» оказались в Брянске — в среднем 15 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает Киров с 16 тысячами рублей, а третье — Ярославль с 16,5 тысячами рублей. Также дешевые однокомнатные квартиры обнаружились в Ульяновске и Саратове — по 18 тысяч рублей.

Наиболее высокие цены отмечается в Сочи (60 тысяч рублей), Москве (53 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (35 тысяч рублей). Повышенная арендная плата в Сочи объясняется небольшим количеством доступных вариантов — летом многие арендодатели начинают сдавать свою недвижимость посуточно. Сам выбор доступных для аренды однокомнатных квартир за месяц сократился на 2%, а положительная динамика отмечается лишь в 13 и 35 городов исследования.