Как сэкономить на аренде недвижимости на фоне роста цен
В середине июля в России начал расти спрос на аренду жилья, что привело к увеличению цен. Как сообщает Life.ru, снять квартиру станет сложнее, однако способы сэкономить на аренде все же есть.
Как объяснил руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков, во время повышенного спроса на долгосрочную аренду недвижимости медианные ставки начинают расти. Это связано с выводом на рынок новых объектов, а также быстрым вымыванием наиболее бюджетных вариантов жилья из предложения. При этом, чем ближе к сентябрю, тем выше спрос. Следовательно, снять недорогую квартиру в августе может стать еще сложнее.
Самый популярный формат квартир под аренду — это «однушки». Аналитики «Авито.Недвижимости» выяснили, что в среднем по РФ в 51% случаев арендаторы интересуются именно такими вариантами. Местами этот показатель еще выше — например, в Ставрополе (66%), Воронеже и Калининграде (по 64%). Такой выбор съемщики делают в том числе и из-за низкой цены. Согласно статистике, в среднем по России снять «однушку» в июле 2024 года можно за 25 тысяч рублей.
Однако даже в период повышенной активности на рынке можно попробовать подобрать наиболее дешевый вариант. Как отметил Жуков, первый способ — рассмотреть более бюджетные локации. Например, отдаленные от центра спальные районы. Они будут уступать количеством культурно-развлекательных и коммерческих объектов, но не по остальным параметрам. Сейчас спальные районы обладают развитой инфраструктурой, в которой есть и социальные, и образовательные, и детские учреждения, а также обладающие транспортной доступностью.
«Так, например, медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Северном Тушине — районе на северо-западе Москвы — в середине июля составляет около 55,6 тысяч рублей, что, для сравнения, в шесть раз меньше средней стоимости съёмного жилья на Арбате. При этом в районе представлен торговый центр, крупные супермаркеты, обустроенный парк рядом с водоемом, бульвары, кафетерии», — сказал Жуков.
Также для экономии можно рассмотреть Новую Москву. Сейчас ее территорию активно застраивают новыми проектами. Растет и потенциал инфраструктуры — по этой части столицы уже курсирует несколько десятков наземных маршрутов, а в 2025 году запустят первую очередь Троицкой радиальной линии метро. При этом всем стоимость аренды там ниже — на середину июля медианная ставка в округе составляет около 49 тысяч рублей.
Другой вариант — аренда квартиры в старом жилом фонде. Он зачастую не уступает новым проектам с точки зрения ремонта, однако чаще объекты там дешевле, чем во «вчерашних новостройках». Например, в Тимирязевском районе снять однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров в доме 1970 года постройки можно за 63 тысяч рублей. Схожая «однушка» в современном жилом комплексе неподалеку будет стоить от 87 тысяч рублей.
Жуков рекомендовал желающим снять жилье всегда быть онлайн и как можно чаще проверять новые предложения. В сезон высокого спроса ротация публикаций происходит очень быстро. По его словам, средний срок поиска жильца — четыре дня, однако бывает, что квартира сдается всего за несколько часов.