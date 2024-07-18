В Минцифры прокомментировали сообщения о краже чужих квартир через «Госуслуги»

Аферисты не смогут завладеть чужим жильем через портал «Госуслуги» — функционал сервиса не позволяет это сделать, рассказали в Минцифры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что мошенники якобы могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги» в том случае, если получат доступ к электронной цифровой подписи, паспорту, СНИЛС и ИНН владельца квартиры.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на «Госуслугах», — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности», — пояснили в Минцифры.



В ведомстве уточнили, что заявление следует подписать в приложении «Госключ», подпись в котором подделать невозможно, так как оно привязано к конкретному устройству и защищено 8-значным паролем.