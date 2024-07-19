ФНС разъяснила, с кого будут взимать повышенный земельный налог
Федеральная налоговая служба разъяснила, для владельцев каких участков увеличат земельный налог. Сейчас налог со всех участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), взимается по ставке 0,3% от кадастровой стоимости, но с 2025 года для ряда участков он может вырасти до 1,5% — соответствующий закон Госдума приняла 10 июля. При этом регионы будут самостоятельно решать, повышать налог или нет.
Повышенная ставка будет взиматься с участков с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей. Также региональные власти смогут поднять налоговую ставку, если участок под ИЖС используется для предпринимательской деятельности (на нем расположены дома для сдачи в аренду) или иных коммерческих целей (например, на участке ведется торговая деятельность).
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Также регионы смогут повышать налоги на дорогую недвижимость — постройки, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн рублей. Предельная ставка для таких объектов вырастет с 2% до 2,5%.