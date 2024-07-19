Назван российский город с самыми быстрорастущими ценами на жилье

Сочи стал лидером среди городов с 300 тысячами жителей по росту средней цены за квадратный метр вторичного жилья во втором квартале 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков консалтинговой компании SRG.

Средняя цена в городе выросла на 6,44 процента, до 264,9 тысячи рублей. На втором месте оказалась Махачкала с ростом на 5,77 процента, до 93,2 тысячи рублей, на третьем — Улан-Удэ с ростом 5,24 процента, до 125,4 тысячи рублей за «квадрат». Кроме того, в первую пятерку рейтинга вошли Набережные Челны (плюс 4,69 процента, до 102,3 тысячи рублей) и Барнаул (плюс 3,93 процента, до 114,4 тысячи рублей).

Москва заняла в рейтинге 48-е место со снижением на 0,51 процента, до 323,4 тысячи рублей. Снижение также отмечено в Балашихе (минус 1,11 процента), Санкт-Петербурге (минус 0,51 процента), Рязани (минус 0,34 процента), Магнитогорске (минус 0,33 процента) и Туле (минус 0,12 процента).

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В столице тем временем на вторичном рынке наблюдается падение спроса на квартиры в старых домах, при этом растет популярность недавно построенных новостроек. По словам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, готовые жилые комплексы составляют порядка 40 процентов вторичного рынка столицы и являются довольно востребованными вариантами покупки недвижимости. Однако предложения от застройщиков с субсидированной ипотекой и трейд-ин еще интереснее, добавил он.