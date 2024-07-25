Квартиры на вторичном рынке Сочи подорожали на 22% с начала года

Рост стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости Сочи составил 22% с начала 2024 года.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на увеличение цен на жилье в данном сегменте, стал ограниченный земельный банк города-курорта, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального девелопера, инвестиционно-строительного холдинга AVA.

"На текущий момент средняя стоимость жилья на вторичном рынке [Сочи] оценивается в размере 330 тыс. рублей/кв. м. На начало года цена реализации была 270,5 тыс. рублей/кв. м. Таким образом, рост стоимости составил около 22%. Ключевым фактором роста цены на вторичную недвижимость является увеличение уровня спроса и ограниченный земельный банк в Сочи", - сказали в пресс-службе девелопера.



В качестве дополнительного фактора, оказывающего влияние на рост стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости Сочи, эксперты отмечают снижение количества новых проектов, что повышает привлекательность уже имеющихся комплексов.

По прогнозам аналитиков федерального девелопера, на рынок вторичной недвижимости Сочи в большей степени повлияет ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Так, во втором полугодии 2024 году увеличится доля сделок на вторичном рынке, однако ажиотажный рост цен в этом сегменте не ожидается.