Нотариусы предупредили о новых схемах обмана с жильем

В регионах России мошенники стали использовать новые схемы обмана людей с жильём. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Нотариусы перечислили новые приёмы аферистов и рассказали, как от них защититься.

Наследство. Мошенники выдают себя за нотариусов и сотрудников нотариальных контор. Они предлагают человеку нотариальные услуги, а на деле присваивают себе чужие деньги. Такой случай произошёл в Алтайском крае. Местная жительница представилась помощником нотариуса и убедила женщину, что ей полагается наследство. За помощь с его «оформлением» она выманила у потерпевшей более 745 тысяч ₽ за полгода.

Доверенность и «безопасный счёт». Лженотариусы звонят людям и запугивают тем, что от их имени якобы выданы доверенности с широким кругом полномочий. Другие мошенники под видом сотрудников полиции предлагают человеку спасти имущество. «Всего-то нужно срочно всё продать и перечислить деньги на пресловутый "безопасный счёт". Финал подобных историй, к сожалению, всегда одинаково печален», — отмечают в ФНП. Такой случай произошёл с 75-летним москвичом. Аферисты убедили пожилого человека, что его сбережения хотят похитить. Выполняя указания злоумышленников, пенсионер перевёл на их счета более 29 миллионов ₽.

Фальшивые нотариусы в других схемах. Одна из уловок, которую используют мошенники, — история о «чёрных нотариусах», которые якобы получили доступ к личным данным человека и оформили от его имени доверенность на продажу недвижимости. Жертвой такой схемы стал молодой врач из Красноярского края, который лишился квартиры и 7,4 миллиона ₽. Он поверил злоумышленникам, сам продал квартиру и перевёл вырученные за неё деньги на мошеннический счёт.

Как не попасть на уловки мошенников

Настоящий представитель нотариата никогда не позвонит вам без повода. Если человек представился нотариусом, спросите его ФИО и проверьте в перечне нотариусов на сайте ФНП или в мобильном приложении «Нотариат.РФ».

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Проверить доверенность также можно в специальном реестре. Для того, чтобы узнать, существует ли в реальности та или иная доверенность, достаточно указать реквизиты документа. «Кроме того, большинство заверенных нотариусами документов можно проверить по размещённому на них QR-коду», — отметили в нотариате.