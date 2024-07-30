В Москве обнаружили квартиру за миллиард рублей

В Москве выставлена на продажу квартира за миллиард 789 миллионов рублей с видом на Кремль. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва».

Данная квартира является двухуровневой. Она представлена с террасой на крыше. Также в квартире есть собственный бассейн. Площадь жилого помещения составляет 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира на рынке вторичного жилья в России находится в полутора километрах от кремля, на пятом этаже жилого комплекса «Баркли Плаза» на Пречистенской набережной 17/19. Расположен ЖК на одном берегу с Храмом Христа Спасителя, напротив памятника Петру Первому работы Зураба Церетели.

Также ранее вице-президент девелопера Sminex по финансовым и юридическим вопросам Елена Кульбикова в беседе с РИА Недвижимость заявила, что емкость рынка премиальной и элитной жилой недвижимости в Москве в 2024 году превысит 200 тысяч квадратных метров. Она назвала это хорошим трендом. По словам специалиста, во втором квартале 2024 года индекс цен на элитную недвижимость скорректировался относительно первого квартала незначительно, и теперь его значение равно 2,15 миллиона рублей за квадратный метр.