Набиуллина сообщила о расцвете «серых» схем по ипотеке

На фоне завершения программы льготной ипотеки на рынке недвижимости вновь расцвели «серые» схемы, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке. Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. Чего здесь только нет — и рассрочка, и так называемый кешбэк, и очень льготные ставки», — цитирует её ТАСС.



По словам главы регулятора, за всем этим стоит либо завышение цены на квартиру, либо резкий рост платежей впоследствии.

Центробанк ранее сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на уровне 7—12%.