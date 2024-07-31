Эксперт оценил выгоду от сдачи квартиры в аренду

Сдача квартиры в аренду обеспечит стабильной прибылью при условии выбора подходящего объекта. Выгоду от инвестиций в жилье оценил директор инфраструктурных и коммерческих проектов «Кронфорт» Сергей Сергеев, передает «Петербург Эксперт».

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По словам Сергеева, преимуществами вложений в недвижимость является низкий уровень рисков, надежность и легкость даже для начинающих инвесторов. Кроме того, покупка квартиры обезопасит капитал от инфляции, а в случае необходимости такой актив всегда можно продать, передать по наследству или использовать для собственного проживания.

«Что касается доходности от такого вида вложений, то в перспективных нетривиальных локациях можно получать стабильную прибыль круглый год», — рассказал эксперт.



Он добавил, что лучше всего выбирать для сдачи в аренду квартиру рядом с достопримечательностями, уникальными досуговыми объектами, в исторических районах и локациях с развитой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что за последний месяц в большинстве крупных городов России подорожала аренда квартир. При этом цены начали расти раньше обычного — сезонный рост спроса начался в июле вместо августа.