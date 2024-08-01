Что будет с ценами на загородное жилье в августе

Эксперты, опрошенные Life, поделились прогнозами по ценам на загородную недвижимость в ближайшее время. В ГК «Стройсинтез» отметили, что стоимость жилья в следующем месяце будет стабильной. При этом сейчас наблюдается удорожание материалов, в частности бетона, заявили там.

При ожидаемом локальном увеличении цен на материалы до 10% цены домов скорректируются на 2–3%, считают в компании. В строительной компании HalleHouse прогнозируют рост цен на загородную недвижимость уже осенью, то есть после начала «второго сезона». Кроме того, в фирме полагают, что на рост окажет влияние повышение ключевой ставки, так как производители строительных материалов будут закладывать кредитные издержки в стоимость своих продуктов.

Вместе с тем, как уточнили представители компании, август можно назвать выгодным периодом для заключения договоров строительного подряда. В ФСК подчеркнули, что средние цены на ИЖС сейчас составляют от 165 до 170 тысяч рублей за квадратный метр.

В сегменте таунхаусов цены на квадратный метр варьируются от 112 до 120 тысяч рублей, тогда как квартиры в аналогичных локациях стоят от 190 тысяч рублей и выше. Разница в цене в Москве еще более ощутима.

Ранее Telegram-канал «Москва» сообщил, что в столице выставлена на продажу квартира за миллиард 789 миллионов рублей с видом на Кремль. Данная квартира является двухуровневой. Она представлена с террасой на крыше. Также в квартире есть собственный бассейн. Площадь жилого помещения составляет 500 квадратных метров.