«Серые» схемы: как не попасться на «уловки» и выгодно взять ипотеку

Программа льготной ипотеки в России завершилась в прошлом месяце. После этого на рынке недвижимости начали наблюдаться серые схемы. Как заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, за разными предложениями в большинстве случаев скрываются либо завышенные цены на жилье, либо резкий рост платежей в будущем, передают «Известия».

Как уточнила глава ЦБ, продавцы скрывают дополнительные риски, а итоговая цена кредита увеличивается. Она отметила, что в дальнейшем эти схемы могут повлечь за собой финансовые проблемы для заемщиков. Среди самых популярных схем - переуступка договора долевого участия компанией, связанной с застройщиком, зачисление цены недвижимости на аккредитив и траншевая ипотека. За счет последней схемы застройщики могут снижать объем первоначального взноса. Но она ведет влечет за собой рост платежей по ипотеке в будущем, так как стоимость квартиры и кредита по факту не меняется, отмечают эксперты.

«С учетом повышения платежей соотношение платеж/доход становится существенно выше, а условия кредитования — хуже. Более того, на таких условиях кредит не должен был бы выдаваться», — отметил завкафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» Финуниверситета РФ Александр Цыганов.



Девелоперы активизировались и со схемами рассрочки. В настоящий момент первый взнос для входа в схему — от четверти до половины стоимости жилья, заявил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Далее можно расплачиваться по частям в течение 1–5 лет. Схема является рискованной, отметил собеседник. Сама рассрочка может быть беспроцентной или по ставке, сопоставимой с рыночными ставками банка — здесь все зависит от аппетитов девелопера.

Как указал член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров, указанные выше схемы не противоречат законодательству РФ. Однако в них присутствуют риски для покупателей, так как эти схемы работают в обход 214-ФЗ. По закону денежные средства граждан должны находиться на счетах эскроу и защищены на 100%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора рынка бороться с различными схемами, которые «расцвели» на рынке жилья на фоне завершения программы льготной ипотеки с господдержкой.