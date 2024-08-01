Россияне отвернулись от зарубежной недвижимости

Спрос россиян на покупку жилья за границей с начала года рухнул на 30-40% по сравнению с показателями 2023-го, заявила CEO и учредитель проектов компании Urban Ольга Хасанова. Газета.Ru

Эксперты связывают такую динамику с сокращением иммиграционного потока, нестабильностью курса рубля, закрытием паспортных программ для получения россиянами иностранного гражданства и сложностями со сделками на фоне санкций. Lenta.ru

Цели покупки недвижимости остались прежними: 40% россиян приобретают жилье для переезда на постоянное место жительства, а 60% — для инвестиций. Актуальными направлениями являются Турция, ОАЭ, Бали и Таиланд. Авторадио