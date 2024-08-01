Опасно и дорого: Регионам не хватает средств для расселения аварийного жилья

Регионам не хватает средств для расселения аварийного жилья, поэтому многие городские власти не могут выполнить свои обязанности в этом ключе, заявил исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.

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В преддверии перехода в 2025 году к новому этапу расселения аварийного жилья в РФ Минстрой предложил ужесточить подход к его выявлению. Подготовленным проектом постановления предусмотрено предусмотрено использование не только визуального осмотра и простых измерений, но и применение детального госстандарта обследования зданий для повышения обоснованности принимаемых решений об аварийном состоянии жилья.

«В зависимости от бюджета и кадрового потенциала будет зависеть то, как определится дом. Более существенным фактором я бы назвал отсутствие денег на расселение аварийного жилья. Если вспомнить ситуацию, которая была в начале 2010-х годов, когда только начинались программы по расселению аварийного жилья… Его было нет так много. Городские власти, если дом признается аварийным, должны обеспечить обязательства по его расселению. Появилась тенденция, что регионы существенно увеличили объем жилья, которое признавалось аварийным. Понятное дело, что под эту программу должны быть зарезервированы какие-то средства, потому что ни у регионов, ни у муниципалитетов денег на такие задачи нет. Сейчас есть тенденция по снижению планирования бюджетов под эти задачи», – сказал Сохранов.



Также он напомнил, что жители домов, которые признали аварийными, не должны платить за капитальный ремонт.

«Дома, которые признаются аварийными, не должны выплачивать взносы на капитальный ремонт. Не должно быть ситуации, когда дом существует в статусе аварийного жилья, а из-за отсутствия финансирования он может представлять опасность», – резюмировал собеседник НСН.



В середине апреля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что более 70 тысяч зданий в России находятся в аварийном состоянии, в них проживают свыше миллиона человек. По данным СК, в 2023 году кратно увеличилось число жалоб жителей аварийного фонда, направленных в центральный аппарат ведомства, передает «Радиоточка НСН».