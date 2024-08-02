IT-ипотека: как новые условия скажутся на рынке недвижимости

В России с текущего месяца скорректировались условия по IT-ипотеке, а ранее стали известны новые параметры по другим льготным программам. Эксперты, опрошенные Life, рассказали, как нововведения повлияют на доступность жилья.

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По мнению директора направления «Новостройки» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерия Кочеткова, IT-ипотека занимала небольшую долю в спросе на первичном рынке Москвы, в этой связи ее отмена не отразится на сегменте новостроек в целом. Как уточнил он, в настоящее время девелоперы работают над программами стимулирования спроса. Более трети покупателей новостроек используют программу рассрочки платежа против 10–12% до отмены льготной ипотеки, заявил собеседник.

Специалисты отмечают, что покупатели, которые больше не подходят под условия льготных программ, могут решить жилищный вопрос за счет переориентации на рынок ИЖС. Цены на недвижимость там ниже, строительство ведется активно, подчеркивают эксперты.

По словам коммерческого директора «Яндекс.Недвижимости» Евгения Белокурова, увеличение ключевой ставки повлечет за собой удорожание кредитов. Однако, как уточнил он, за этим обычно следует падение цены вторичного жилья. Также предлагаются более крупные скидки при торге, добавил собеседник.

На этой неделе власти России приняли решение о продлении IT-ипотеки до 2030 года. Вместе с тем условия по ипотеке ужесточились. Предельная ставка будет 6% годовых (было 5%), максимальная сумма кредита - 9 млн рублей (было 18 млн).

Ранее сообщалось, что после завершения действия программы льготной ипотеки в России на рынке недвижимости начали наблюдаться серые схемы. В Центробанке РФ отмечали, что продавцы скрывают дополнительные риски, а итоговая цена кредита увеличивается.