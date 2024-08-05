Эксперты сравнили ситуацию на рынке жилья с кризисами 1998 и 2008 годов

Российский рынок жилья сейчас не в кризисе, он перегрет и входит в стадию охлаждения, заявили опрошенные «РИА Недвижимостью» эксперты.

«Именно о кризисе на рынке недвижимости я бы сейчас говорить не стал: все не так плохо. Здесь правильнее использовать слово "перегрев", а также можно говорить о разбалансировке рынка, что связано с чрезмерно долгим действием льготных ипотечных программ», — сказал руководитель аналитического центра IRN.ru Олег Репченко.



Ярко выраженные кризисы случались в России дважды: в 1998 и 2008 годах, напомнил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Оба раза они сопровождались снижением цен: в 1998 году жилье подешевело сразу на 50%, в 2008–2009 годах снижение составило 35%, обратил внимание эксперт. Кроме того, замораживались новые проекты и банкротились застройщики.

Текущее состояние отличается от тех кризисов, считает Репченко. По его словам, ситуации с недвижимостью в 1998 и 2008 годах были следствием финансовых кризисов в стране, а сейчас, напротив, на рынке перегрев. Урезание льготных программ нормализует рынок, но будет сопровождаться временной стагнацией. Эксперт ожидает, что спрос откатится «с неадекватных максимумов на нормальный среднестатистический уровень», а разрыв цен между первичным рынком и вторичным постепенно уменьшится за счет снижения стоимости новостроек.

«Так что нас ждет не кризис, а возврат и по количеству сделок, и по ценам от рекордно завышенных показателей к нормальным. То есть нормализация рынка, к которой предстоит адаптироваться», — сказал Репченко.



Падение продаж может составить 30–40%, а снижение цен на новостройки — 5–7% до конца года, ожидают риелторы. Если ключевая ставка продолжит оставаться высокой продолжительное время, цены могут упасть и на 20%, прогнозируют в АКРА.