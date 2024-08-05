Количество заявок на семейную ипотеку уменьшилось

За минувший месяц российские граждане подали в банки на 22% меньше заявок на семейную ипотеку, чем в июне. В общей сложности их насчитывается 152,6 тыс. единиц, сообщает РБК со ссылкой на данные, предоставленные оператором программы «Дом.РФ».

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Напомним, что в июне действовали прежние правила господдержки и наблюдался всплеск спроса со стороны клиентов перед прогнозируемым изменением программы. На российском рынке не произошло обвала спроса после корректировки условий семейной ипотеки в июле 2024 года, говорится в публикации. Падение потока заявок на новую семейную ипотеку к уровню июля прошлого года в России оценивается в 15,4%.

По мнению старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, заявки будут поступать и потом, при этом их объем сократится из-за ужесточения условий. Также многие банки заинтересованы в продолжении ипотечных выдач, в связи с чем будут придумывать различные инструменты их поддержания, полагает собеседница.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егора Лопатина льготные программы во втором полугодии сохранят доминирующее положение как на первичном рынке, так и в целом на всем ипотечном рынке.

В прошлом месяце Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. При этом условия по рыночным программам ипотеки начали пересматриваться банками еще до изменения показателя. Так, средние ставки начали приближаться к 20%.